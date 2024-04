MyFest in Kreuzberg abgesagt: Dann lieber fliegende Steine

Auch in diesem Jahr hat der grün regierte Bezirk das MyFest abgesagt. Damit sorgt er dafür, dass der 1. Mai immer unpolitischer wird. Politische Initiativen kritisieren schon lange die Entpolitisierung des 1. Mai durch das MyFest. Ohne fliegende Steine und Polizist*innen, die Linke durch reizgasdurchflutete Straßen jagten, war der 1. Mai in Kreuzberg früher kein 1. Mai . Dank des MyFests ist er seit Anfang der 2000er vielmehr dann kein 1.

Mai mehr, wenn die Lastenrad fahrenden Yuppies fehlen, die Aperol Spritz trinken und Seifenblasen in die Luft pusten. Ist das schlecht? Obwohl eigentlich alles daran nach „Ja!“ schreit, ist es das nicht. Das MyFest hat mit Anwohner*innenständen, Konzerten und Bühnen dafür gesorgt, dass der Feiertag in Kreuzberg weniger gewalttätig ablief. Zugleich wurde die politische Dimension durch die Einbindung lokaler Gruppen aufrechterhalten

Myfest Kreuzberg 1. Mai Entpolitisierung Gewalt Feiertag

