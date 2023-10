„My Hero Academia“ Staffel 7: Bekommt der Anime eine Fortsetzung?

von Kōhei Horikoshi basiert. Der Anime erzählt von einer Welt, in der Menschen mit Superkräften, oder sogenannten Quirks, geboren werden. Diese Superhelden werden von jung und alt bewundert. Auch der junge Izuku Midoriya möchte später ein Held werden. Seit sechs Staffeln muss Midoryia, der nun den Heldennamen Deku trägt, beweisen, dass er der Superkraft würdig ist.

gibt erste Einblicke in Dekus neue Abenteuer. Wann genau die Serie weitergeht, ist aktuell noch nicht bekannt. Seit der dritten Staffel liegt zwischen der Veröffentlichung neuer Staffeln ein Rhythmus von anderthalb Jahren. Sollte dieser Trend weitergeführt werden, kann mit der siebten Staffel im Frühjahr 2025 gerechnet werden.

Die Angst und Spannung steigt in Japan. Unzählige Schurken terrorisieren die Menschen des Landes, welche deswegen das Vertrauen in ihre Helden verloren haben. Doch nicht nur das: Der Oberschurken All for One verfolgt weiter seine dunklen Pläne und bald wird sein Nachfolger Tomura Shigaraki unbesiegbar sein. Deku befindet sich emotional unter Druck gesetzt und zerstört sich mit seinem Verhalten selbst. headtopics.com

