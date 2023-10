Mutter und Sohn tot aufgefunden - Schockierende Hintergründe enthüllt

Nach dem Fund zweier Leichen im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick am Sonntag steht nun die Identität der Toten fest. Es handelt sich um eine 69-jährige Frau und ihren 41 Jahre alten Sohn, wie dieam Montag mitteilte. Beide Körper wiesen Schussverletzungen auf. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge von Totschlag mit anschließender Selbsttötung aus. Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Leichen sollen an diesem Montag obduziert werden.

Einen mutmaßlichen erweiterten Suizid hatte es erst Mitte Oktober, ebenfalls in Berlin-Köpenick gegeben. Opfer war damals ein elfjähriges Mädchen. Großmutter und Mutter des Kindes sollen nach dem gewaltsamen Tot des Mädchens versucht haben, sich selbst zu töten. Die Mutter überlebte schwer verletzt. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an.

