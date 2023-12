Mütter im Beruf: Gesetzliche Regelungen zum Stillen unzureichend

Ende des vergangenen Jahres ist Ira Fecke-Schulte Mutter von Zwillingen geworden. Als geschäftsführende Gesellschafterin eines Familienunternehmens aus Salzkotten im Kreis Paderborn, der Condor-Gruppe, war für sie klar, dass sie schnell zurück in den Beruf wollte. Nach zwölf Wochen im Mutterschutz und zwölf Wochen in Elternzeit ist sie wieder arbeiten gegangen – die meiste Zeit im Homeoffice, auch um ihre Kinder stillen zu können.

„Dass wir ein Familienunternehmen sind, kam mir dabei zugute, weil mein Bruder immer vor Ort war.“ Fecke-Schulte sagt: De facto sei es nicht möglich, mit den im Mutterschutzgesetz vorgesehenen Stillzeiten von zweimal 30 Minuten pro Tag als frisch gebackene Mutter wieder arbeiten zu gehen. „Um mit der Zeit hinzukommen, müssen die Kinder vor Ort sein und das ist kein entspanntes Arbeiten“, berichtet sie aus eigener Erfahrung. „Starr“ und „praxisfremd“ – so nennt Cornelia Spachtholz vom Verband berufstätiger Mütter (VBM) die gesetzlichen Regelungen zum Stillen





