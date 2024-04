Mutter bittet um Hilfe bei der Suche nach ihrem vermissten Sohn

„Wir müssen ihn finden.“ Jack O’Sullivans Mutter stellt sich mutig vor die Kamera und bittet um Hilfe . Ihr 23 Jahre alter Sohn wird vermisst und niemand kann sich erklären, was mit dem jungen Mann passiert ist. Der Uni-Absolvent verschwand in der Nacht vom 1. auf den 2. März in Bristol. Seine Freunde riefen ihn sogar noch an, aber Jack sagte nur noch „Hallo“, dann brach das Gespräch ab, so die Polizei. Jack O'Sullivan verließ die Geburtstagsparty gegen 3.

15 Uhr Jack war an dem Freitagabend mit Freunden in Bristol unterwegs, um einen Geburtstag zu feiern. Es sollte ein lustiger Kneipen-Abend werden. Doch dem 23-Jährigen muss in der Nacht etwas Schlimmes zugestoßen sein, denn er kehrte von der Feier nicht mehr zurück nach Hause. Die Ermittler gehen davon aus, dass Jack die Party in der Nacht gegen 3.15 Uhr verließ. Mehrere Überwachungskameras zeigen ihn noch allein durch die dunklen, menschenleeren Straßen laufen. Um 3.24 Uhr soll er dann noch versucht haben, eine Freundin anzurufen

