Mutter alarmiert Polizei, um Sohn zu helfen - 15 Minuten später ist er tot!

Die Eltern des Fitness-Influencer s Sammy Baker kämpfen seit drei Jahren um Gerechtigkeit , nachdem ihr Sohn in Amsterdam von der Polizei erschossen wurde. Der Vorfall wirft Fragen auf und es kam zu keiner Anklage .

Die Polizei spricht von Drohungen und Notwehr. Cannabis spielte eine Rolle in der Tragödie.

