Mutmaßliches IS-Mitglied in Baden-Württemberg festgenommen

In Baden-Württemberg wird ein 35-Jähriger festgenommen, der in Syrien jahrelang mit Führern der Terrormiliz Islamischer Staat zusammengearbeitet und unter anderem an mehreren Gefechten teilgenommen haben soll. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft . Erneut ist in Baden-Württemberg ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefasst worden.

Der Syrer soll zwischen Mitte 2012 und Mitte 2015 in seiner Heimat als Teil der radikal-islamistischen Vereinigung gekämpft und eng mit den örtlichen IS-Führern zusammengearbeitet haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte. Auch für die ebenfalls radikal-islamistisch orientierte Terrororganisation Katibat Abu Bakr al-Siddik habe sich der 35-Jährige eingesetzt.Der Mann sei am Dienstag in Isny im Allgäu aufgrund eines Haftbefehls des Oberlandesgerichts Stuttgart festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Zuvor hatte der Generalbundesanwalt das Verfahren an die Stuttgarter abgegebe

