Mutmaßlicher Kopf einer internationalen Bande von Anlagebetrügern angeklagt

Cybercrime -Ermittler aus Bayern haben den mutmaßlichen Kopf einer international agierenden Bande von Anlagebetrügern angeklagt. Der 45-Jährige soll zwischen 2017 und 2019 als Rädelsführer für den Betrieb einer Reihe von Internetplattformen und Callcenter n verantwortlich gewesen sein, wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Freitag mitteilte.

Die Gruppe soll sich mit Online-Handelsplattformen an Privatanleger in ganz Europa gerichtet und über Callcenter Menschen bewusst angeworben haben. Statt das Geld der Menschen zu investieren, nahm es die Bande laut Anklage an sich und wusch es über ein zuvor installiertes Geldwäschesystem rein. Der nun angeklagte Israeli soll zusammen mit seinen Mittätern so einen Schaden von mindestens 8,6 Millionen Euro bei mehr als 350 Betroffenen verursacht haben. Die Ermittler gehen von einem großen Dunkelfeld bislang nicht bekannter Taten und einem Gesamtschaden von weltweit mehr als 100 Millionen Euro aus

