Muslimischer Mob stürmt Flughafen, um jüdische Flüchtlinge zu jagen

Schlimme Szenen an einem russischen Flughafen. In Machatschkala, der Hauptstadt der muslimisch geprägten Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus, drangen gestern (29. Oktober) aufgebrachte Menschen in den Flughafen ein. Dort war eine Maschine aus Tel Aviv, gelandet, in der vermeintlich Flüchtlinge aus Israel saßen, wie dpa berichtet. Zahlreiche Menschen rannten in der Schalterhalle und stürmten sogar auf das Flugfeld.

Russland ist offiziell ein Land vieler Völker und Religionen. Doch die russischen Muslime halten zu den Palästinensern. In einer aufgeheizten Stimmung machen Muslime Jagd auf vermeintliche Juden.

