Muslime, Deutsche, Linke: In Antisemitismus-Ansage holt Habeck zum Rundumschlag aus

Auch die Muslime in Deutschland müssten sich klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen, so der Grünen-Politiker. Habeck holt in dem Video auch zum Rundumschlag gegen all jene aus, die auf Anti-Israel-Demos die Taten der islamistischen Hamas befürworten und sich antisemitisch äußern:

„Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren – in keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort. Für religiöse Intoleranz ist in Deutschland kein Platz. Wer hier lebt, lebt hier nach den Regeln dieses Landes. Und wer hierherkommt, muss wissen, dass das so ist und so auch durchgesetzt werden wird. Unsere Verfassung schützt und gibt Rechte.

„Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken, und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen. Insofern sollte dieser Teil der politischen Linken seine Argumente überprüfen und der großen Widerstandserzählung misstrauen. Das „Beide-Seiten-Argument“ führt hier in die Irre.

Seit dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel ist es in verschiedenen deutschen Städten bei propalästinensischen Demonstrationen wiederholt zu antisemitischen und israelfeindlichen Aktionen gekommen.Der US-Präsident Joe Biden fordert eine „Pause“ im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Der Unionspolitiker Mathias Middelberg wirft der Ampel vor,Maßnahmen gegen die Einbürgerung von Menschen mit antisemitischer Einstellung verschleppt zu haben.

