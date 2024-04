Musik-Abos künftig außerhalb des App Stores abschließbar

Eine Beschwerde von Spotify führte zu einer 1,84 Milliarden Euro Strafe gegen Apple . Der Konzern reagiert prompt mit Änderungen von Abo -Abschlüssen - ist aber weiterhin auf eigenen Vorteil bedacht. Musik streaming-Anbieter dürfen ihre Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum künftig zwar zu einem Abo -Abschluss außerhalb des App Store s von Apple leiten. Der iPhone-Konzern will dafür aber eine Gebühr von bis zu 27 Prozent vom Kaufpreis kassieren.

Das US-Unternehmen führte die neue Möglichkeit rund einen Monat nach einer milliardenschweren Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission ein, die von einer Beschwerde des Rivalen Spotify ausgelöst worden war.Apple betonte am Wochenende zugleich, dass die Entscheidung der Kommission den Konzern nicht darin einschränke, Abgaben für die Nutzung von Technologien und Diensten des Konzerns zu verlange

Musik Abo App Store Spotify Apple

