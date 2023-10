Münster-'Tatort': Neuer Fall mit Detlev Buck vor Weihnachten

Der Münster-"Tatort" mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers geht noch vor Weihnachten in die nächste Runde - diesmal mit Stargast Detlev Buck." mit Gaststar Detlev Buck (60) freuen. Der neue Fall soll in der Vorweihnachtszeit ausgestrahlt werden. Das Erste wird "Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel" am 10. Dezember wie gewohnt ab 20:15 Uhr zeigen, wie nun bekannt wird.

Die Dreharbeiten für den 44. Film mit Jan Josef Liefers (59) und Axel Prahl (63) als Professor Boerne und Kommissar Thiel fanden Anfang 2023 in, Köln und Umgebung statt, wie die ARD vor mehreren Monaten bereits mitteilte. Einen festen Ausstrahlungstermin hatte es damals aber noch nicht gegeben.Auf Kommissar Thiel (Prahl) wartet diesmal eine neue Herausforderung, denn er soll keinen Mord aufklären, sondern einen verhindern.

