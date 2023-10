Münster-'Tatort': Neuer Fall kommt noch vor Weihnachten

Der Münster-"Tatort" mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers geht noch vor Weihnachten in die nächste Runde - diesmal mit Stargast Detlev Buck., 60, freuen. Der neue Fall soll in der Vorweihnachtszeit ausgestrahlt werden. Das Erste wird "Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel" am 10. Dezember wie gewohnt ab 20:15 Uhr zeigen, wie nun bekannt wird.

Professor Boerne (Liefers) möchte sich unterdessen als Mäzen versuchen. Gold stirbt beinahe an einem anaphylaktischen Schock, doch kann durch Boernes Eingreifen gerettet werden. Was folgt, sind laut der Beschreibung des Ersten, "eine ganze Reihe von dramatischen Ereignissen, in die Stan Gold verwickelt wird".

Neben Prahl, Liefers und Buck sind unter anderem auch ChrisTine Urspruch, 53, als Alberich, Björn Meyer, 34, als Mirko Schrader und

