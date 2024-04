Münchner U-Bahn vor dem Kollaps: MVG hofft auf regulären Betrieb bis zur Fußball-EM

Das Münchner U-Bahn -System steht vor dem Kollaps : Die MVG hofft, bis zur Fußball-EM den regulären Betrieb wieder aufnehmen zu können. Bei der Münchner U-Bahn ist derzeit ein knappes Drittel der Züge nicht einsatzbereit - mit unangenehmen Folgen für die Fahrgäste. Kurzzüge und wenige Verstärker führen oftmals zu dichtem Gedränge, eine Linie wurde gar verkürzt.

„Das ist nicht unser Anspruch an unsere Performance“, sagt unumwunden der für den Betrieb auf der Schiene zuständige Geschäftsführer der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), Oliver Glaser. Derzeit ballten sich gleich mehrere Probleme, gegen die sein Team ankämpfe. „Unser großes Ziel ist, dass wir bis zur Fußball-EM den regulären Betrieb wieder aufnehmen können“, so Glaser weiter

