Münchner Tatort: Ein Mörder foltert seine Opfer fürs Internet

Ein Mörder foltert seine Opfer fürs Internet . Die Folge ist verstörend, aber nicht bis zum Schluss gelungen. Dafür zeigt Assistent Kalli Hammermann , was er drauf hat. "Bei den Dreharbeiten zu diesem Film kamen keine Tiere zu Schaden": Selten war es wichtiger, diesen Hinweis einzublenden, und deswegen tun es die Macher des neuen Münchner"Tatorts" auch gleich zu Beginn.

"Schau mich an" (Regie und Drehbuch: Christoph Stark) ist entlang erzählt an Videos von gequälten Welpen, wie sie im Internet millionenfach zu finden sind. Das ist harter Stoff – für die Kommissare genauso wie fürs Publikum. Schlimmer noch das Video, nach dessen Dreh eine Frau ohne Gliedmaßen in einem Koffer im Münchner Kanalsystem liegt. Sie wurde mit Zangen und Zigaretten gefoltert, anschließend zersägt – und auf einer Perversionsplattform im Netz häufen sich die Likes für den Grauens-Cli

Münchner Tatort Mörder Folter Internet Assistent Kalli Hammermann

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mariana Harder-Kühnel: Opfer der SED-Diktatur angemessen entschädigen - Mahnmal für Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft errichtenBerlin (ots) Die Bundesrepublik gedenkt Freitag und Samstag dem Volksaufstand vor 70 Jahren in der ehemaligen DDR. Dieser wurde blutig niedergesch

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Fake-Anbieter: Aktenzeichen-XY-Ermittler wurde Opfer von Internet-BetrugsmascheOsnabrück - Alfred Hettmer, aus 'Aktenzeichen XY' bekannter Kriminalhauptkommissar, ist selbst einem Betrug aufgesessen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

'Es hilft dem Opfer erstmal nicht, wenn ein Täter härter bestraft wird'Silvesterkrawalle, Schlägereien in Freibädern und Jugendliche, die andere Jugendliche ausrauben: Die Jugendkriminalität in Berlin steigt an. Was das mit autoritären Vätern zu tun hat, erklärt der Kriminologe Claudius Ohder.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Macheten-Angriff in Italien: Täter schlagen immer wieder auf das Opfer einEin bewaffneter Angreifer hat am Mittwoch im südspanischen Algeciras einen Kirchendiener mit einer Machete getötet und vier Menschen verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt, Ermittlungen wegen Terrorverdachts wurden eingeleitet.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Macheten-Angriff in Italien: Täter schlagen immer wieder auf das Opfer einEin bewaffneter Angreifer hat am Mittwoch im südspanischen Algeciras einen Kirchendiener mit einer Machete getötet und vier Menschen verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt, Ermittlungen wegen Terrorverdachts wurden eingeleitet.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Macheten-Angriff in Italien: Täter schlagen trotz Flehen immer wieder auf das Opfer einEin bewaffneter Angreifer hat am Mittwoch im südspanischen Algeciras einen Kirchendiener mit einer Machete getötet und vier Menschen verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt, Ermittlungen wegen Terrorverdachts wurden eingeleitet.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »