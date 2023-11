Münchner Flughafen soll ICE-Anbindung erhalten

Seit über drei Jahrzehnten wird über die Anbindung des Münchner Flughafens an das Fernbahnnetz diskutiert - bislang ohne konkretes Resultat. Ende November soll der Bundesrat nun jedoch über einen Gesetzentwurf abstimmen, in dem die ICE-Ausbaustrecke Ingolstadt–München mit der Anbindung des Flughafens München als "Vorhaben des potenziellen Bedarfs" im Schienenwege-Bedarfsplan vorgesehen ist

. Bisher war in den Planungen laut Münchner Finanzministerium ein ICE-Bahnhof am Flughafen gar nicht erwähnt worden. "Der Flughafen München braucht baldmöglichst einen ICE-Anschluss", forderte dazu Finanzminister Albert Füracker (CSU). Eine Anbindung an das ICE-Netz der Deutschen Bahn sei "enorm wichtig und birgt erhebliches Potenzial: Der Flughafen München gehört europaweit zu den wichtigsten Drehkreuzen im Luftverkehr, er ist Deutschlands einziger Fünf-Sterne-Airport", sagte Füracker. Bei der Planung des heute zweitgrößten deutschen Flughafens in den 1980er Jahren waren zunächst sowohl der Bau eines Fernbahnhofs als auch vier Startbahnen angedacht. Gebaut wurden aber weder alle Startbahnen, noch der Bahnhof. Der Flughafen ist bisher nur an das Regional-Die DB hatte von Anfang an Pläne für einen Fernbahnhof ausgearbeitet, die Flughafengesellschaft und Airlines wie die Lufthansa forderten seitdem immer wieder eine Anbindung an den Fernverkehr, gerade die ICE-Anbindung stieß aber immer wieder auf Hindernisse

:

