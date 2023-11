Münchner Aus in Saarbrücken: Die größten Bayern-Pleiten im DFB-Pokal

Ein Elferfehlschuss von Marc Roca setzte dem gebrauchten Abend des FC Bayern die Krone auf. Mitte Januar 2021 setzte es bei Zweitligist Holstein Kiel eine bittere Pleite nach Verlängerung und Elfmeterschießen. Zwischen Kiel und Saarbrücken klagen ein weiteres Zweitrunden-Aus in Mönchengladbach (0:5) und eine Niederlage im Viertelfinale gegen den SC Freiburg (1:2).2000/2001: 1. FC Magdeburg vs FC Bayern München 5:3 n.E.

Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld und 26.000 Zuschauer im Ernst-Grube-Stadion trauten ihren Augen nicht: Der viertklassige 1. FC Magdeburg warf die großen Bayern im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Nach dem Zweitrunden-Aus war die Stimmung bei den Münchnern im Keller, am Ende der Saison stand allerdings der Champions-League-Sieg gegen den FC Valencia.

Seinen ersten Auftritt als Trainer des FC Bayern wird Giovanni Trapattoni wohl nie vergessen: Beim Zweiten der Regionalliga Süd blieb seine Starelf 90 Minuten lang ohne Treffer, während Roland Steins Kopfballtreffer für den Außenseiter Pokalgeschichte schrieb. Der Außenseiter, unter anderem mit dem späteren Lauterer Harry Koch (Foto), jubelte, die Bayern waren zum zweiten und bislang letzten Mal in der 1. Runde gescheitert.

Die erste Pleite in der Auftaktrunde hatten sich die Bayern vier Jahre zuvor in Weinheim zugezogen. Angetreten mit fünf frisch gebackenen Weltmeistern und aufstrebenden Stars wie Stefan Effenberg (Foto) blieb die Heynckes-Elf torlos, während für den Underdog Thomas Schwechheimer einen Strafstoß verwandelte.2023/2024: 1. FC Saarbrücken vs. FC Bayern München 2:1 (1:1)

