Mugello-GP, Moto2, Qualifying: Espargaro auf Eins

Espargaro humpelte zwar zu seinem Motorrad, konnte das Abschluss-Training aber halbwegs unversehrt angehen. Am Morgen war noch der Schweizer Tom Lüthi der schnellste Mann auf der Strecke. Im Zeittraining machte vom ersten Moment an der Spanier Marc Marquez seine Ansprüche auf die Pole-Position geltend.

Schon in den ersten Minuten landeten Ratthapark Wilairot und Xavier Simeon (Tech3 Racing) im Kiesbett. Auch Marquez (CatalunyaCaixa Repsol) musste nach einem Verbremser den Notausgang durch den Kies wählen, konnte aber einen Sturz vermeiden. Anthony West erging es ähnlich. An der Bestzeit von Marquez konnte aber erst einmal keiner rütteln.

Bis zur Halbzeit konnte sich Espargaro bis auf 0,160 Sekunden an Marquez heranarbeiten. Tom Lüthi vom Team Interwetten-Paddock war mit Platz 3 ebenfalls auf Bestzeit-Kurs. Platz 17 ging 20 Minuten vor der Flagge an Max Neukirchner, Randy Krummenacher war auf Platz 19 vor Landsmann Dominique Aegerter unterwegs, der dann allerdings mit einem Zwischenspurt bis auf den achten Platz nach vorne fuhr.

Bis zum Endspurt tat sich auf der Strecke wenig. Die Piloten belauerten sich gegenseitig, um ihre Rundenzeiten eventuell mit Hilfe eines ordentlichen Windschattens nach unten zu schrauben. Und trotz lauter Warterei schaffte es in der letzten Minute Pol Espargaro, die Pole-Zeit von Marquez zu knacken. Platz 3, plus die Strafe wegen der Vomittags-Aktion Platz 18, ging an Zarco.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Moto2-Piloten bereiten sich auf das Qualifying vorNach einem durchwachsenen Trainingsfreitag begrüßte der Circuit Ricardo Tormo die Moto2-Piloten am Samstagmorgen mit Sonnenschein und besseren Streckenbedingungen. Die Fahrer eilten, um eine gute Zeit zu setzen und sich für den zweiten Teil der Qualifikation zu qualifizieren.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Jürgen Lingg: «Das Moto2-Reglement ist anspruchslos»Dynavolt-Intact-GP-Teammanager Jürgen Lingg hat mit dem technischen Moto3-Reglement keine Freude. «Die KTM-Idee mit 500-ccm-Zweizylindern für 2016, das wäre reizvoller gewesen», betont er.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: WP Suspension: Siegeszug in der Moto2-WM 2015Die Moto2-WM 2015 wurde zu einem Triumph für WP Suspension. 14 von 18 Rennen wurden gewonnen, 38 von 54 Podestplätzen sichergestellt, fünf Fahrer in der WM unter die Top-6 gebracht.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Moto2-Test auf dem Circuito de AlmeriaDas deutsche Dynavolt Intact-GP-Team testet mit Fahrer Sandro Cortese auf dem Circuito de Almeria in Spanien. Die Rennstrecke wurde 1999 von José Antonio Garcia gebaut und dient als Trainingspiste.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Espargaró: Fortschritte mit dem MotorradDer Honda-Pilot Aleix Espargaró berichtet von Fortschritten bei der Arbeit an seinem Motorrad und betont die Bedeutung von mehr Grip am Hinterrad für die Sicherheit.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Jan-Ole Jähnig: Moto2-WM ist das langfristige ZielDer 16-Jährige IDM Supersport-300-Meister hat große Pläne. Doch Jan-Ole Jähnig weiß, dass der Weg lang und die Arbeit hart ist. Den Titel im ADAC Cup verpasste er, zu Gunsten der IDM.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕