MSC Orchestra: Neue Route im westlichen Mittelmeer für den Winter bekannt gegeben

MSC Cruises hat heute die neue Route der MSC Orchestra für diesen Winter bekannt gegeben. Das Schiff wird nun vom 16. Dezember 2023 bis zum 19. April 2024 auf 7‑Nächte-Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer eingesetzt.

Die Kreuzfahrt beinhaltet Anläufe in Valencia (Spanien), Cagliari (Sardinien), Civitavecchia für Ausflüge nach Rom, Livorno für Besuche von Pisa und Florenz, Marseille (Frankreich) und Palma de Mallorca (Spanien), bevor die Reise wieder in Valencia endet. Die Ein- und Ausschiffung ist in Livorno oder Civitavecchia möglich.

Das neue Programm ersetzt die Reisen ins Rote Meer, die aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in Israel abgesagt wurden. MSC Cruises wird die Situation im Nahen Osten weiterhin kontinuierlich beobachten und die Reiserouten der Schiffe, wenn nötig, erneut anpassen.Bank Norwegian Visa-Karte - Kostenlose echte Kreditkarte mit inkludierten Reiseversicherungen headtopics.com

USA schickt beeindruckende Flotte ins östliche MittelmeerSeit den Terroranschlägen der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben die USA zwei Flugzeugträger-Verbände, drei amphibische Landungsschiffe und ein Kommandoschiff ins östliche Mittelmeer geschickt. Größter amerikanischer Flottenverband seit vierzig Jahren in der Region. Weiterlesen ⮕

Israels Armee operiert entlang der Küstenstraße zum MittelmeerNach Recherchen der BILD-Zeitung operiert die israelische Armee mindestens drei Kilometer innerhalb des Gebiets entlang der Küstenstraße zum Mittelmeer. Weiterlesen ⮕

Änderungen im Busverkehr: Neue Route über den BrauhausbergDie Buslinie fährt ab sofort in beiden Richtungen über den Brauhausberg und nicht mehr stadteinwärts über die Leipziger Straße. In Fahrtrichtung S Hauptbahnhof wird die Haltestelle zweimal bedient, einmal in der Templiner Straße und dann ein zweites Mal in der Michendorfer Chaussee. Weiterlesen ⮕

Neuer Termin und neuer Bahnradius für das Traditionsrennen in DiepholzDer MSC Schwarme hat für die 61. Ausgabe des Rennens einen neuen Termin vor Ostern und einen neuen Bahnradius gefunden. Die Sicherheitszonen wurden erweitert, um mehr Sicherheit für die Fahrer zu gewährleisten. Das Fahrerfeld ist hochkarätig besetzt, darunter auch internationale Solisten wie Stephan Katt und Richard Speiser. Weiterlesen ⮕

Erstes Speedway-Trainingslager für FrauenDer MSC Diedenbergen lud zum ersten Speedway-Trainingslager für Frauen ein. Sechs Rennfahrerinnen nahmen teil und fuhren den ersten DMV-Ladies-Cup aus. Die Teilnehmerinnen waren mit dem Lehrgang sehr zufrieden. Weiterlesen ⮕

M-Sport Ford schickt vier Puma auf die FerieninselNach dem Auftaktsieg des rund 368 kW (500 PS) starken Ford Puma Hybrid Rally1 bei der Rallye Monte Carlo soll beim fünften Lauf zur Weltmeisterschaft auf der Mittelmeer-Insel ein weiteres Topergebnis folgen. Weiterlesen ⮕