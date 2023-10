Motsi Mabuse, Sasha & Co: Die besten Promi-Kinderbücher

Das ist bei unseren Lieblings-Promis auch nicht anders. Auch sie erzählen ihren Kindern abends zum Einschlafen Geschichten. Auch sie wollen ihre Kinder mutig und stark machen. Die besten Kinderbücher von Promis wie Motsi Mabuse oder Maite Kelly und die starken Botschaften darin.Mit ihrem Bilderbuchdebüt „Magie im Haar“ (gezeichnet von der Künstlerin Diane Ewen) will Motsi Mabuse Kinder inspirieren, an sich zu glauben.

Motsis eigene Tochter war nämlich unglücklich über ihre lockigen Haare – sie wollte glatte Haare haben, wie die anderen Kinder in ihrem Umfeld. Für Motsi der Auslöser, ein Kinderbuch zu schreiben. „Wie kann ich das so machen, dass sie sich verliebt in ihre eigenen Haare?“, habe sie sich gefragt, erzählt Motsi im RTL-Interview.Auch für Sasha und seine Frau Julia Röntgen ändert sich so einiges mit der Geburt ihres Söhnches Otto.

Kleine Kinder lernen hier zum Beispiel, wie wichtig Freundschaft ist und wie man sich nach einem Streit wieder versöhnt. "Und dann bin ich zu Sasha gelaufen und habe gesagt: Ich hab's! Wir müssen ein Kinderbuch schreiben und das ist die Geschichte. Und dann hat Sasha gesagt: Ok, dann macht es jetzt auch Sinn mit dem Schlaflied.", erzählen die beiden der Süddeutschen Zeitung. Passend zum Buch kommt also auch ein Musikalbum mit Songs von Sasha raus.Die kleine Anouk, es gibt sie wirklich! Es ist die gemeinsame Tochter von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay. headtopics.com

Die Gutenacht-Geschichten mit der neugierigen, schlauen und kreativen Anouk sollen „den Glauben an sich selbst und das Gespür für ein soziales Miteinander“ stärken, so das Promi-Paar . Die beiden sind überzeugt davon „dass man soziale Verantwortung nicht früh genug erlernen kann“, heißt es über den Verlag arsedition. Anouk hilft in diesem dritten Band der „Anouk“-Reihe anderen Kindern weiter, die in Schwierigkeiten sind und findet dadurch Freunde.

