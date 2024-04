Motorradrennfahrer spricht über Leistung und Verbesserungen

«Unser Bike verlangt einem momentan physisch sehr viel ab. Man muss sich stark konzentrierten und 100% fit sein. Troy ist aber noch nicht wieder zu 100% fit», nimmt der Katalane seinen australischen Teamkollegen Troy Corser nach dessen zwei Nullern in Donington in Schutz. «Die S1000RR war hier in Donington gut in den schnellen Passagen, aber wir haben in den langsamen Kurven Zeit verloren. Ich fahre etwas aggressiver als Troy und deshalb hatte er mehr Probleme als ich.

»«Ich hätte es aber besser gefunden, wenn wir beide in den Top-6 ins Ziel gekommen wären. Aber letztendlich kann ich mit dem neunten Rang ganz zufrieden sein. Ich sehe einige positive Dinge und freue mich deshalb auf die nächsten Testfahren», baut der Draufgänger auf weitere Verbesserungen an seinem Motorrad.Übrigens: Xaus konnte zum vierten Mal in dieser Saison in beiden Läufen Punkte sammeln; Corser gelang dieses Kunststück nur in Losail und Asse

