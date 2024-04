Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Kreis Höxter

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Kreis Höxter ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin missachtete an einer Kreuzung ein Stoppschild und kollidierte mit dem Motorrad. Fünf weitere Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich in Nieheim-Merlsheim.

Unfall Motorradfahrer Autofahrerin Kreis Höxter Kreuzung Nieheim-Merlsheim

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Landesweiter Warntag im Kreis HöxterDer landesweite Warntag findet in diesem Jahr am Donnerstag, 14. März, statt. Dabei lösen um 11 Uhr die zuständigen Leitstellen in ganz Nordrhein-Westfalen – also auch im Kreis Höxter – die vorhandenen Sirenen aus.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Car-Sharing-Projekt im Kreis Höxter vor dem AusDas geplante Car-Sharing-Projekt im Kreis Höxter wird immer unwahrscheinlicher. Die Stadt Höxter will aussteigen und auch der Landrat hält das Vorhaben nicht mehr für zielführend.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Bluthochdruck, Asthma und Co.: Wie Apotheken auch im Kreis Höxter helfen könnenMit diesen neuen Dienstleistungen können Apotheken vor Ort den Alltag der Patienten erleichtern. Viele wissen davon nichts.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Einstimmiges Votum für den Bauern-Chef im Kreis HöxterAntonius Tillmann wird vom Kreisverbands-Gremium wiedergewählt. An seiner Seite hat er einen neuen Stellvertreter.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Landtagsabgeordneter fordert Erhalt der Wegekreuze im Kreis HöxterDer heimische Verkehrspolitiker Matthias Goeken reagiert mit großem Unverständnis. Auch für Verkehrsopferkreuze brauche es dringend eine verbindliche Lösung.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Dorfladen im Kreis Höxter sucht neue LeitungDie ehrenamtlichen Geschäftsführer Sandra Mönnikes und Marcel Rehermannwollen Ende 2025 aussteigen. Jetzt haben sie ihre Bilanz vorgestellt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »