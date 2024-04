Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Red Bull Ring

Am kommenden Wochenende findet die 13. Saisonstation der Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Red Bull Ring statt. Es werden spannende Rennen erwartet, bei denen verschiedene Fahrer um den Sieg kämpfen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, an einem Abenteuer Motorrad Gewinnspiel teilzunehmen und eine Traumwoche auf KTM Bikes in Österreich zu gewinnen.