Motorrad kollidiert mit Auto bei Überholmanöver in der Pfalz

Bei einem Überholmanöver in der Pfalz kollidiert ein Motorrad mit einem Wagen. Der Zweiradfahrer stürzt, im Auto wird ein Mädchen leicht verletzt. Das teilte die Polizeiinspektion Grünstadt am Samstag mit. Demnach wollte der Motorrad fahrer am Freitagabend auf der L520 zwischen Bissersheim und Großkarlbach einen Linienbus überholen, als sein Zweirad mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß.

Der 23-Jährige sei etwa 10 bis 15 Meter über das Fahrzeug geschleudert worden und kurz bewusstlos gewesen, hieß es. Während die Autofahrerin demnach unverletzt blieb, verletzte sich ihre siebenjährige Tochter durch einen ausgelösten Airbag leicht am Hals. Die Ermittlungen ergaben der Polizei zufolge, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und am ein falsches, nicht zugelassenes Kennzeichen befestigt war

Motorrad Auto Überholmanöver Pfalz Kollision Verletzung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rheinland-Pfalz & Saarland: Aus Frust über Überholmanöver: Autofahrer schlägt FrauEin Autofahrer attackiert eine Frau. Der Grund ist nach ersten Erkenntnissen, dass er sich über ein Überholmanöver der Frau geärgert hatte.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Rund 361.000 private Waffen in Rheinland-PfalzRund 4,16 Millionen Menschen leben in Rheinland-Pfalz - und sie besitzen rund 361.000 Waffen. Wie steht das Bundesland im deutschlandweiten Vergleich da?

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Zuwachs bei Feldhasen in Rheinland-PfalzEs hoppeln wieder mehr Feldhasen auf den Äckern und Wiesen in Rheinland-Pfalz. Auch in ganz Deutschland ist die Population im Jahr 2023 größer geworden.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Ebling: Standort Rheinland-Pfalz in USA hochgeschätztInnenminister Ebling ist zu Gesprächen über Außen- und Sicherheitspolitik nach Washington gereist. Dabei traf er auch ehemals in Rheinland-Pfalz stationierte US-Soldaten.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Rhein-Pfalz-Kreis: Schulungen zu Bezahlkarte für Geflüchtete14 Länder - darunter Rheinland-Pfalz - arbeiten an der Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber. Der Rhein-Pfalz-Kreis plant, sie in den kommenden Wochen einzuführen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Mehr Auspendler als Einpendler in Rheinland-PfalzDeutlich mehr Menschen fahren von Rheinland-Pfalz in andere Bundesländer. Ein großer Teil pendelt nach Hessen. Unter den Einpendlern kommen die meisten aus Hessen über den Rhein.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »