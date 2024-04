MotoGP Testfahrer erzielen enge Zeiten beim Zwei-Tage-Test auf dem Kymi-Ring

Am zweiten Tag der MotzoGP- Testfahrer auf demn KymiRing rund 110 km von Helsinki entfernt bekamen die Fahrer zumindest vorübergehend eine trockene Fahrbahn serviert. Dadurch gab es auch eine neue Bestzeit – Bradley Smith fuhr auf der Aprilia RS-GP 19 eine Zeit von 1:47,540 min. Danach wurde der Test frühzeitig beendet, weil es wieder zu regnen begann.

Ducati-Testfahrer Michele Pirro erlebte einen ereignisreichen Tag und fuhr die drittbeste Zeit. Er stürzte als einzige Pilot am Dienstag, sein Missgeschick passierte in Turn 11. Der Italiener kam unverletzt davon. Später rückte er ebenfalls mit einer so genannten «Salad Box» aus. Pirro testete auch eine görßere neue Verkleidung an der Desmosedici.

KTM vertraute auf Lokalmatador Mika Kallio, der mit seiner RC16 auch am Dienstag als Erster auf die Piste fuhr und die zahlreichen finnischen Fans entzückte. Kein Fahrer drehte mehr Runden als er – 36 an der Zahl.

