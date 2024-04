MotoGP-Test in Argentinien nach dem Assen-GP

Unmittelbar nach dem Assen-GP wird eine starke MotoGP-Abordnung zu einem Zwei-Tage- Test auf dem neuen «Circuito International Termas de Río Honda» in Argentinien (1150 km von Buenos Aires) aufbrechen. Auch der britische Yamaha-Tech3-Pilot Cal Crutchlow hat bereits den Marschbefehl erhalten. Argentinien wird 2014 erstmals seit 1999 wieder auf dem GP-Kalender auftauchen; aus diesem Anlass wird im Juli jeder Hersteller zumindest einen MotoGP-Piloten zum Test entsenden.

Alvaro Bautista soll Honda vertreten und der Italiener Andrea Dovizioso wird die Ducati-Flagge hochhalten. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa und Marc Márquez werden daheim bleiben. Auch Stefan Bradl wurde bisher nicht aufgeboten. «Ich habe nichts gehört, dass ich dort fahren soll», erklärte Stefan Bradl gegenüber SPEEDWEEK.co

Motogp Argentinien Test Rennstrecke Fahrer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MotoGP in Argentinien: ServusTV überträgt liveAndrea Schlager, Christian Brugger und Alex Hofmann sind für ServusTV beim Argentinien-GP im Einsatz. Ein Highlight für die Zuschauer aus Österreich: Ducati-Ass Andrea Dovizioso im Exklusiv-Talk.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Argentinien-GP: Die besten MotoGP-Fan-FragenSie wollten schon immer Ihre Fragen an die MotoGP-Stars wie Valentino Rossi, Maverick Viñales oder Marc Márquez stellen? Hier die besten Fan-Fragen aus Argentinien – Teil 1.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Regen beeinflusst das MotoGP-Training in AssenBei der ersten Ausfahrt der MotoGP-Piloten im niederländischen Assen war die Strecke nicht wirklich trocken, aber auch nicht wirklich nass. Daher liessen sich die Fahrer Zeit, bis sie sich zum Training aufmachten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Argentinien-Test: Abbruch wegen SchlechtwetterDer zweite Testtag auf dem neuen Circuito Termas de Rio Hondo fiel flach. Bradl, Bautista, Crutchlow und Co. schrieben stattdessen Autogramme.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Marcel Brenner will die Wende: Kawasaki-Test in AssenNach zwei Supersport-Meetings steht Marcel Brenner nur auf WM-Rang 21. Für bessere Ergebnisse wird der Schweizer mit seinem Kawasaki-Team MTM in Assen testen – und Klartext reden!

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

MotoGP-Liveticker Saisonauftakt in Katar: Jetzt das MotoGP-RennenDer MotoGP-Saisonauftakt in Lusail im Liveticker +++ Moto2: Alonso Lopez besiegt Barry Baltus +++ Moto3: David Alonso besiegt Daniel Holgado +++

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »