MotoGP bringt Geld und Image für Regionen

Volle Tribünen auf dem Red Bull Ring: MotoGP ist ein absoluter Publikums-Magnet. Bringt MotoGP einer Region tatsächlich nicht nur Image, sondern auch Geld? Ja, und zwar gar nicht wenig, wie eine Studie vom Motorland Aragón beweist. Doch auch andere Regionen profitieren massiv. Kleine Geografie-Stunde: Wo befindet sich die Rennstrecke von Aragón? Richtig, bei Alcañiz im Nordosten Spanien s, am Fuß der Pyrenäen. Was es dort gibt? Ein paar Burgen, Erinnerungen an Ritter, sonst nicht viel.

Außer natürlich die Rennstrecke, die bewusst in dieser Gegend gebaut wurde. Klassische spanische Touristen-Hochburgen sehen nämlich anders aus, und so ist das Motorland Aragón mit der MotoGP ein örtlicher Frequenzbringer, der der Lokalregierung jährlich vermeintlich viel Geld wert ist. Zu Wochenmitte wurde bekannt, dass der Vertrag zwischen der Dorna und Aragón ausgebaut wurde, sodass es bis einschließlich 2026 jedes Jahr einen GP dort geben wird

Motogp Motorland Aragón Rennstrecke Alcañiz Spanien

