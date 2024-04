Motocross-Fahrer Tim Gajser konzentriert sich auf die WM und nicht auf die USA

Das Thema USA hat HRC-Werksfahrer Tim Gajser vorerst abgehakt. Der Slowene will sich weiterhin voll auf die Motocross-WM konzentrieren und gehört auch 2022 zu den Top-Favoriten.-Werksfahrer bereiten sich derzeit auf Sardinien auf die kommende WM-Saison vor. Der Australier Mitchell Evans wird nächste Woche ebenfalls dazustoßen, um gemeinsam mit Tim(England) beginnt. Der Slowene trug sich früher mit dem Gedanken, in die USA zu wechseln.

2017 und 2019 reiste er nach Amerika, um am Monsterteilzunehmen. Während sein erster Einsatz mit Stürzen endete, lieferte er im Jahre 2019 mit den Rängen 7, 4 und 4 und Gesamtrang 5 bemerkenswerte Ergebnisse imwaren die ersten Versuche in diese Richtung. Inzwischen denke ich aber, dass meine sportliche Zukunft eher die WM bleiben wird», erklärteim Alter von 25 Jahren schon aus Altersgründen weniger Chancen, sich in den USA zu etablieren. Er ist einaufgewachsen. «Motocross ist mein Leben und ich denke, mein Platz ist eher in der W

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tim Gajser: Die Nr. 243 steht für ein FamiliendramaFür Motocross-Star Tim Gajser hatte der Rennsonntag beim Grand Prix in Arroyomolinos in Spanien ein ganz besonderes Datum. Die Geschichte hinter dem Namen «Zan» auf seinem Sturzhelm.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Tim Gajser (Honda) in Indonesien: Essen ohne RisikoHonda-Star Tim Gajser schwärmt nach seinem Quali-Sieg von der Piste in Indonesien und vermeidet beim Asien-Ausflug der Motocross-WM jegliches Risiko, wenn es um die Ernährung geht.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Tim Gajser (HRC) zeigt seinen operierten BruchNachdem sich das HRC-Werksteam in Riola Sardo in Schweigen hüllte, veröffentlichte Tim Gajser nun Details zu seinem Schlüsselbeinbruch, der vor 8 Tagen geschah und sofort operiert werden musste.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Tim Gajser (Honda): «Verstehe das Bike besser»Während der Testwochen im Februar und März auf Sardinien hat Tim Gajser besonders das Fahrwerk seiner Werks-Honda weiter verbessern können. Die Sessions halfen ihm, das Setup besser zu verstehen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Argentinien: Tim Gajser (HRC) startet von PoleBeim WM-Auftakt in Argentinien gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser das MXGP-Qualifikationsrennen vor Romain Febvre (Kawasaki) und Pauls Jonass (Honda). Jeffrey Herlings wurde Achter.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Weltmeister Tim Gajser (Honda): 3 Rennen in ItalienMotocross-MXGP-Weltmeister Tim Gajser spricht über seine Off-Season, die Pläne in der Vorbereitung für die neue Rennsaison und wie sich die Corona-Beschränkungen darauf auswirken.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »