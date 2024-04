Moto3-Piloten geben Startschuss zum zweiten Tag des Rennwochenendes in Austin

Den Startschuss zum zweiten Tag des Rennwochenende s in Austin gaben die Moto3 -Piloten. Im dritten Training hatte Danny Kent mit der Kiefer-Honda die Nase vorne.Bei Nebel, aber trockener Strecke starteten die Moto3 -Piloten in die erste Sitzung am Samstag auf dem 5,5 Kilometer langen Circuit of the Americas. KTM-Pilot Romano Fenati aus dem VR46-Team tauchte auf Platz 1 vor Miguel Oliveira und Alexis Masbou auf.

Halbzeit: Honda-Pilot Danny Kent aus dem Leopard-Team lag mit 2:18,260 min vor Niccolò Antonelli, Miguel Oliveira, Andrea Locatelli und Rookie Jorge Navarro. Philipp Öttl befand sich auf Rang 22. Fünf Minuten vor dem Ende schnappte sich Andrea Locatelli Platz 1. Rookie Fabio Quartararo, der erstmals auf dem COTA unterwegs ist, schoss auf den dritten Rang.

Moto3 Rennwochenende Austin Training Danny Kent

