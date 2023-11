Moto3-Ass Brad Binder: Setzt er den Siegeszug fort?

Binders erster GP-Sieg kam spät, aber dafür gewaltig. Beim Jerez-GP 2016 gelang dem Südafrikaner eine Sensation mit der er endgültig bewies, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Nachdem er wegen eines nicht homologierten Mappings auf den letzten Startplatz versetzt worden war, preschte der 21-Jährige im Rennen unaufhaltsam durch das Feld. Binder umfuhr seine Gegner als wären sie Pylonen auf einem Verkehrsübungsplatz.

Nachdem das Ajo-Team mit den Titelanwärtern Luis Salom, Jack Miller und Miguel Oliveira dreimal knapp am Titelgewinn gescheitert war, löste Binders überlegener Siegeszug eine wahre Flut von Emotionen bei der Truppe um Aki Ajo aus. Selbst der sonst so kühl und gefasst wirkende Ajo war überwältigt, als er zitternd vor Freude die ersten Interviews gab.

Bei seinem zweiten Moto2-Test in Valencia folgte jedoch bereits der erste Rückschlag. Am ersten Testtag hat der Moto3-Weltmeister einen Bruch der Speiche erlitten, als er von seiner Moto2-KTM geschleudert wurde und das Bike auf seinen Arm prallte. Da neben dem Bruch der Speiche auch eine Dislokation der Elle am Handgelenk festgestellt worden war, musste Dr. Xavier Mir den Südafrikaner operieren.

Zum Zeitpunkt seines Sturzes lag Binder mit 1:36,443 min auf dem siebten Rang der Zeitenliste. Damit hatte er 1,682 sec auf die Bestzeit von Takaaki Nakagami eingebüßt. Noch keine überragende Leistung. Teamchef Aki Ajo ist bewusst, dass der Wechsel auch für Binder nicht einfach sein wird. «Bis zu seinem Sturz lief es gar nicht so schlecht, aber natürlich ist der Aufstieg mit Schwierigkeiten verbunden. Natürlich, er hat noch viel Arbeit vor sich.

