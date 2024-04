Moto2-Piloten zeigen starke Pace beim freien Training in Texas

Auf trockener Strecke absolvierten die Moto2 -Piloten ihr zweites freies Training in Texas . Erneut zeigten Sam Lowes und Tito Rabat eine starke Pace , aber sie patzten.Speed Up-Pilot Sam Lowes setzte sich in der Anfangsphase des zweiten Moto2 -Trainings an die Spitze vor Johann Zarco und Tom Lüthi. Lowes verbesserte seine Zeit mehrmals. 23 Minuten vor Schluss fuhr er bereits 2:10,788 min. Zum Vergleich: Die Pole-Zeit lag 2014 bei 2:10,135 min.

Dahinter folgten Zarco, Rabat, West, Corsi und Aegerter. Weltmeister Tito Rabat schoss an die Spitze, doch Lowes konterte sieben Minuten vor Schluss. West, Zarco und Cortese komplettierten die Top-5. Vier Minuten vor Schluss machte Lowes seinem Ruf als Sturzkönig wieder alle Ehre. Er stürzte in Kurve 9 heftig und wurde vom Bike getroffen. Doch nach wenigen Sekunden war er wieder auf den Beinen. Auch Rabat schmiss seine Kalex wieder in den Dreck – in der letzten Kurv

Moto2 Freies Training Texas Sam Lowes Tito Rabat Pace Sturz

