Moses Pelham kündigt Rückzug von der Bühne an

Er hat Deutschrap geprägt wie kein Zweiter. Seit Ende der 80er drang sein Sound von Frankfurt aus in die Charts. Nun noch ein Album - es sollen Moses Pelhams 'Letzte Worte' sein. Mit dem Rödelheim Hartreim Projekt wurde er vor 30 Jahren bekannt, jetzt kündigt Rapper Moses Pelham seinen Rückzug von der Bühne an. Ich habe den Wunsch, dieses Werk vernünftig und selbstbestimmt zu Ende zu bringen. Und das will ich eben mit voller Kraft machen.

Im Herbst nächsten Jahres soll sein finales Album 'Letzte Worte' erscheinen, das allerletzte Konzert ist am 21. Dezember 2024 in seiner Heimatstadt Frankfurt geplant. Jan Wehn, Moses Pelhams Podcast-Partner bei 'Pelham & Wehn retten die Welt', über sein Buch 'Könnt ihr uns hören? Eine Oral History des deutschen Rap'. Er freue sich enorm darauf, 'mit den Leuten, die das über die letzten 30 Jahre in ihrem Leben hatten', noch einmal zu zelebrieren. 'Also auch im Bewusstsein - das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir so zusammenkommen.' Mit dem Abschied beschäftigt sich Pelham schon lang

