Mortal Kombat 2: Annihilation - Ein schlechter Film, der schon wieder gut ist?

Aufgewachsen mit den Filmen von Jackie Chan, geht bis heute kaum ein Kampfsport-Reißer an ihm vorbei – ob aus Hongkong, Indonesien oder England. „Mortal Kombat 2: Annihilation“ hat Fans der titelgebenden Klopper-Videospielreihe nachhaltig verstört. Aber ist der Film vielleicht sogar so schlecht, dass er schon wieder gut ist? Ab heute gibt's das Machwerk im Abo bei Amazon Prime Video.“ (1995) von „Resident Evil“-, „Event Horizon“- und „Alien Vs. Predator“-Macher Paul W.S.

Anderson ist nicht gerade ein Musterbeispiel für eine Videospiel-Verfilmung – und doch hat es das übernatürliche Martial-Arts-Feuerwerk irgendwie geschafft, über die Jahre Kultstatus zu erlangen. Die Fortsetzung hingegen? Da gestaltet sich das Ganze schon etwas schwieriger...“ gilt hinlänglich als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten – der vor allem Fans der legendären Videospiel-Vorlage erzürnte, über die Jahre aber auch viele andere Zuschauerinnen und Zuschauer verstört haben dürft

FİLMSTARTS: Schon in 3 Tagen könnt ihr den schönsten Anime-Film des Jahres im Abo streamenAn die Filme vom Studio Ghibli hat Stefan sein Herz verloren und 'Prinzessin Mononoke' gehört zu seinen absoluten Lieblingsfilmen. Doch auch Anime-Serien wie 'Attack on Titan', 'One Punch Man' oder 'Haikyu!!' haben es ihm angetan.

KINODE: Warner Bros. Discovery wollte Film als steuerliche Abschreibung nutzenDas Studio wollte den Film „Coyote vs. Acme“ als steuerliche Abschreibung nutzen, was jedoch auf Widerstand des Regisseurs stieß. Der Film war bereits abgedreht und hatte positive Testvorführungen.

DWDL: Beta Film: Ein Traditionsunternehmen mit großem NetzwerkDas Traditionsunternehmen Beta Film aus Oberhaching bei München hat ein großes Netzwerk an nationalen und internationalen Beteiligungen aufgebaut. Die Freiheiten, die den Tochterunternehmen gewährt werden, sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Im vergangenen Jahr übernahm Beta Film weitere Unternehmen, darunter die Produktionsfirma Brot & Butter Entertainment. Gleichzeitig wurde Dreamtool bei der Rosebank AG eingegliedert und Ariane Krampe produziert nicht mehr unter eigener Flagge. Die aktuelle Marktlage stellt für alle Unternehmen eine Herausforderung dar.

KINODE: Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes: Ist der Film sehenswert?Mit „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ erwartet Fans des Franchise das Kino-Highlight des Jahres. Doch ist der Film wirklich sehenswert? Wir verraten es in unserer Kritik.

FİLMSTARTS: Der beste 90er-Jahre-Film laut der FILMSTARTS-CommunityDie FILMSTARTS-Community hat den besten 90er-Jahre- Film gewählt. Erfahre, welcher Film es ist und warum die Meinung repräsentativ ist.

FİLMSTARTS: Eine unerwartete Szene in Braveheart entdecktWenn ihr 'Braveheart' bei 1 Stunde und 27 Minuten stoppt, entdeckt ihr eine Szene, die eigentlich gar nicht im Film sein sollte!

