MORNING BRIEFING - USA/Asien

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.263,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.791,75 +0,3% Nikkei-225 31.949,89 +1,1% Hang-Seng-Index 17.222,97 +0,7% Kospi 2.343,51 +1,8% Shanghai-Composite 3.014,48 -0,3% S&P/ASX 200 6.899,70 +0,9% FINANZMÄRKTE An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Donnerstag nach oben. Nur an den festlandchinesischen Börsen dämpfen Sorgen um die heimische Wirtschaft die Kauflaune.

US-NACHBÖRSE Aktien von Paypal haben am Mittwoch im nachbörslichen Handel um 3,9 Prozent zugelegt, nachdem der Zahlungsabwickler überraschend gute Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt hatte. Mit einem Plus von 3,8 Prozent reagierte die Qualcomm-Aktie auf die Zahlen des Chipherstellers für das vierte Geschäftsquartal. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf die Erwartungen. Mit der Aktie von Etsy ging es dagegen 5,2 Prozent abwärts.

