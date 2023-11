INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.263,00 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.791,75 +0,3% Nikkei-225 31.949,89 +1,1% Hang-Seng-Index 17.222,97 +0,7% Kospi 2.343,51 +1,8% Shanghai-Composite 3.014,48 -0,3% S&P/ASX 200 6.899,70 +0,9% FINANZMÄRKTE An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Donnerstag nach oben. Nur an den festlandchinesischen Börsen dämpfen Sorgen um die heimische Wirtschaft die Kauflaune.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - USA/AsienDJ MORNING BRIEFING - USA/Asien Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich konstant

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich konstant

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - Deutschland/EuropaDJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

: MORNING BRIEFING - Deutschland/EuropaDJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und MärkteDJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.02 Uhr) +++++ INDEX

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕