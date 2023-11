MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent): Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.072,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.263,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.791,25 +0,3% Nikkei-225 31.949,89 +1,1% Schanghai-Composite 3.015,32 -0,3% Hang-Seng-Index 17.226,88 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 129,83% +2 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.923,27 +0,8% DAX-Future 15.052,00 +0,9% XDAX 14.978,35 +0,9% MDAX 24.059,04 +0,1% TecDAX 2.861,20 +0,6% EuroStoxx50 4.091,71 +0,8% Stoxx50 3.841,37 +0,8% Dow-Jones 33.274,58 +0,7% S&P-500-Index 4.

Der US-Dollar gerät am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft unter Druck, der Dollar-Index büßt 0,5 Prozent ein. Im Handel heißt es mit Blick auf die Fed-Aussagen, der Erhöhungszyklus bei den Zinsen neige sich vermutlich dem Ende entgegen. Zwar habe Powell die Tür für Zinserhöhungen nicht gänzlich geschlossen, er habe aber auch gesagt, dass die Fed bereits sehr weit gekommen sei.

VORAB BEKANNTGABE PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 GMV 3.200* -2,4%* 3.229 -1,6% 3.283 Umsatz 2.300* -3,2%* 2.280 -3,0% 2.349 EBIT bereinigt 23,2 +72% 19,8 +47% 13,5 EBIT-Marge bereinigt 1,0 -- 0,9 -- 0,6 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -0,2 -- -35 Ergebnis je Aktie k.A. -- 0,02 -- -0,14 * gerundete Angaben, Rundungsdifferenzen bei Prozentwerten möglich DEUTSCHE LUFTHANSA

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22 Umsatz 10.275 +8% 10.841 +14% 9.537 EBIT bereinigt 1.468 +31% 1.430 +27% 1.124 EBIT-Marge bereinigt 14,3 -- 13,2 -- 11,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.192 +47% 1.

