PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 1.021 +9% 19 933 EBIT 102 +11% 19 92 EBIT-Marge 10,0 -- 19 9,9 Ergebnis vor Steuern 91 +8% 16 84 Ergebnis nach Steuern/Dritten 63 +9% 15 58 Ergebnis je Aktie 0,91 +8% 15 0,84 SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent): PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22 Umsatz 131 +14% 3 115 EBITDA* 74 +16% 2 64 EBITDA-Marge* 56,5 -- -- 55,7 * aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit Weitere Termine:07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q (13:00 Telefonkonferenz) 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 9 Monate07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q12:00 US/Starbucks Corp, Jahresergebnis14:00 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q22:00 US/Apple Inc, Jahresergebnis- CH 08:30...

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.072,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.263,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.791,25 +0,3% Nikkei-225 31.949,89 +1,1% Schanghai-Composite 3.015,32 -0,3% Hang-Seng-Index 17.226,88 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 129,83% +2 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.923,27 +0,8% DAX-Future 15.052,00 +0,9% XDAX 14.978,35 +0,9% MDAX 24.059,04 +0,1% TecDAX 2.861,20 +0,6% EuroStoxx50 4.091,71 +0,8% Stoxx50 3.841,37 +0,8% Dow-Jones 33.274,58 +0,7% S&P-500-Index 4.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

: MORNING BRIEFING - Deutschland/EuropaDJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - Deutschland/EuropaDJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - USA/AsienDJ MORNING BRIEFING - USA/Asien Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich konstant

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich konstant

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - USA/AsienDJ MORNING BRIEFING - USA/Asien Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank hat ihren Leitzins auf einem 22-Jahreshoch

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕