MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent): Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.072,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.263,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.791,25 +0,3% Nikkei-225 31.949,89 +1,1% Schanghai-Composite 3.015,32 -0,3% Hang-Seng-Index 17.226,88 +0,7% +/- Ticks Bund -Future 129,83% +2 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.923,27 +0,8% DAX-Future 15.052,00 +0,9% XDAX 14.978,35 +0,9% MDAX 24.059,04 +0,1% TecDAX 2.861,20 +0,6% EuroStoxx50 4.091,71 +0,8% Stoxx50 3.841,37 +0,8% Dow-Jones 33.274,58 +0,7% S&P-500-Index 4.

FMC hat ihre Ergebnisprognose für das laufende Jahr angehoben. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 4,1 Prozent fester getaxt. Die Zalando-Aktie verlor dagegen 1,0 Prozent. Die schwächelnde Nachfrage lässt das Unternehmen bei seinen Wachstumszielen vorsichtiger werden. Scout24 (+2,8%) wird dank der Wirksamkeit von Effizienzmaßnahmen zuversichtlicher für ihr Gewinnwachstum im laufenden Jahr. Borussia Dortmund wurden 1,7 Prozent höher getaxt.

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekkannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent Die Ratingagentur Fitch hat der Lufthansa ein langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) von BBB- gegeben. Anders als die Konkurrenzagenturen S&P und Moody's sieht Fitch die Kreditwürdigkeit der Fluggesellschaft damit gerade noch im begehrten Investmentgrade-Bereich.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

: MORNING BRIEFING - Deutschland/EuropaDJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - Deutschland/EuropaDJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank wird die Zinssätze voraussichtlich

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - Deutschland/EuropaDJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ TAGESTHEMA I +++++ Der geldpolitische Ausschuss der Bank of England

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ TAGESTHEMA I +++++ Der geldpolitische Ausschuss der Bank of England

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: +++++ TAGESTHEMA +++++ Die US-Notenbank hat ihren Leitzins auf einem 22-Jahreshoch

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕