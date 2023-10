Mordprozess: Opfer nackt in Badewanne erschlagen

Der 56-Jährige, der vor gut neun Monaten im Eifelort Hersdorf Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ist nackt in seiner Badewanne erschlagen worden. Man habe den Mann mit massiven Schädelverletzungen in einem Blut-Wassergemisch aufgefunden, berichtete ein Kriminalhauptkommissar am Montag im Prozess vor dem Landgericht Trier. Die Tatwaffe, ein Radmutternschlüssel, sei unweit des Grundstücks in einem Bachlauf gefunden worden.

Als der 56-Jährige die jungen Männer anfassen wollte, habe der 21-Jährige gesagt: „Ich will nicht“ und sei nach unten gegangen und habe die metallene Stange geholt. Mit dieser habe er dem Opfer von hinten mehrfach auf den Kopf geschlagen, auch der 27-Jährige habe zugeschlagen, habe er ausgesagt. Vor Gericht wollten sich beiden Angeklagten nicht zu den Vorwürfen äußern.

Arne Engels: Zurückhaltender Spieler mit entscheidendem Tor für AugsburgArne Engels, 20, ist kein Spieler, der sich in den Vordergrund drängt. Zurückhaltend, bescheiden, teils schüchtern wirkt er abseits des Rasens. An seinem Verhalten änderte er nichts, als er im Bauch der Augsburger Arena das 3:2 gegen den VfL Wolfsburg einordnen sollte. Wiederholt sprach der Belgier in Englisch von einer 'tollen Teamleistung', davon, dass seine Mannschaft einen Rückstand aufgeholt und in einen Erfolg umgewandelt hatte. Wovon er nicht sprach: Welch gehörigen Anteil er am zweiten Augsburger Sieg in Folge hatte. später nickte er den Ball zum Siegtreffer ins Netzkaum aussuchen können. Breit grinsend erzählte er von seinem Tor, das die Arena zwischenzeitlich beben ließ. Er habe den Ball kommen sehen, habe erkannt, dass er ihn vollenden konnte, beschrieb Engels. Im 25. Ligaspiel traf er erstmals für den FCA. Auf weitere Tore wolle er nicht mehr so lange warten müssen, merkte er an. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry tot in der Badewanne gefundenDer Schauspieler Matthew Perry, bekannt als Chandler Bing aus der Serie Friends, wurde leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Perry kämpfte jahrelang mit Drogen- und Alkoholsucht. Weiterlesen ⮕

Schauspieler Matthew Perry tot in der Badewanne gefundenDer 54-jährige Schauspieler Matthew Perry, bekannt aus der Sitcom 'Friends', wurde leblos in seiner Badewanne aufgefunden. Freunde und Kollegen zeigen sich tief betroffen. Weiterlesen ⮕

Ehemann sticht 20 Mal zu - Mordprozess startetWeil er die Trennung nicht akzeptieren wollte, soll ein 37-Jähriger in Aachen seine Frau getötet haben. Jetzt beginnt der Mordprozess gegen den Angeklagten. Weiterlesen ⮕

Anstieg der sexuellen Gewalt gegen Kinder in DeutschlandIm Jahr 2022 hat die Polizei in Deutschland knapp 17.200 Kinder unter 14 Jahren als Opfer sexueller Gewalt erfasst. In fast jedem siebten Fall seien die Opfer sogar jünger als sechs Jahre gewesen. Die Opfer kannten in mehr als der Hälfte der Fälle die Täter persönlich. Zudem wurden 1211 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren als Opfer sexueller Gewalt gezählt. Die Zahl der Fälle von Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- und jugendpornografischer Inhalte stieg ebenfalls an. Weiterlesen ⮕

Alonso bleibt bei McLaren: 'Er ist glücklich'Vor einem Jahr stand alles auf der Kippe. Die Szene sprach Bände. Glücklicherweise blieb sie intern. Denn Rennchef Eric Boullier saß nach den Testfahrten in Barcelona vor rund einem Jahr in einem Meeting mit McLaren-Geschäftsleiter Jonathan Neale und war konsterniert. Und zu «100 Prozent sicher», dass Fernando Alonso das Team verlassen wird. Gerade erst war klargeworden, dass McLaren-Honda noch schlechter aufgestellt war als noch im Vorjahr. Und bereits das war alles andere als gut. Diese Szene ist im Rahmen der vierteiligen Dokuserie 'Grand Prix Driver' über die Saison 2017 von McLaren-Honda zu sehen. Man mit Renault an. Die bittere Ironie: Auch 2018 spulte McLaren die wenigsten Kilometer aller Teams ab, mit sechs Zwischenfällen an acht Tagen. Boullier beeilte sich in Barcelona 2018 dann auch ganz schnell, irgendwelche voreiligen Schlüsse im Keim zu ersticken. «Er ist glücklich. Natürlich ist er ein Wettkämpfer, also will er immer fas Beste. Er will mehr mehr», sagte Boullier. Da könne man sogar Lewis Hamilton fragen, trotz des Titelgewinns würde der Brite auf die Frage, ob er glücklich sei, sagen: «“Nein. Ich brauche dies, ich brauche jenes, ich will dies.“ Sie wollen immer mehr», sagte Boullier. «Alonso hat eine andere Einstellung in diesem Jahr. Er hat viel Zeit hier verbracht, auch wenn er nicht gefahren ist. Er ist ziemlich interessiert und unterstützt uns sehr. Ich bin sicher, dass er glücklich ist», sagte Boullier. Weiterlesen ⮕