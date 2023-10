Morbidelli: «Auf Yamaha-Liste sicher nicht ganz oben»

Franco Morbidelli sorgte zuletzt mit einer Aussage für Wirbel. Nach dem 18. und vorletzten Platz am Sonntagabend hatte er nämlich gegenübergesagt: «Ich weiß, dass ich im Moment auf der Liste von Yamaha nicht ganz oben stehe. Ich weiß nicht, wie eilig sie das Problem angehen werden, aber ich hoffe, sie nehmen es sehr ernst.»

Mit etwas Abstand bemühte sich «Franky» am Donnerstag in Losail um eine Klarstellung. «Vielleicht habe ich mich nach dem Rennen ein bisschen zu grob ausgedrückt. Das Adrenalin verdoppelt sich nach so einem schlechten Ergebnis und so einem schlechten Gefühl», schickte der Petronas-Fahrer voraus. «Was ich meinte: Ich bin sicher nicht ganz oben auf ihrer Liste, weil sie andere Werksfahrer haben, um die sie sich kümmern müssen. Das ist sicher.

«Was ich am Sonntag gesagt habe, ist nur eine natürliche Sache. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht der erste Fahrer bei Yamaha sein dürfte. Aber das ist okay, das ist die Wahrheit und das geht in Ordnung, weil ich es einfach nicht bin», bekräftigte der Vizeweltmeister des Vorjahres. «Das bedeutet aber nicht, dass ich wütend auf Yamaha oder sonst jemanden bin. Ich habe mich nach dem Rennen einfach gefragt , und auf meine Fragen folgten gute Antworten. headtopics.com

Der Blick geht nun voraus auf die nächste Aufgabe: «Es ist wichtig, dieses zweite Rennen in Katar mit der richtigen Energie und der richtigen Motivation anzugehen. Auch wenn es nach so einem harten Rennen schwierig ist... Es ist aber wichtig zu löschen, was am vergangenen Wochenende passiert ist, und dieses Wochenende wie eine weiße Leinwand zu sehen und so zu attackieren, wie wir es gewohnt sind», betonte der dreifache Saisonsieger des Vorjahres.

Das «unerklärliche Problem» wurde zwar nicht gänzlich ergründet, trotzdem gibt sich Franky zuversichtlich: «Wir haben versucht zu analysieren, was am vergangenen Wochenende passiert ist. Wir konnten nicht ein klares Teil oder eine klare Sache ausmachen, die uns im Rennen so langsam gemacht hat. Wir konnten sehen, dass es in der Startaufstellung ein Problem mit dem Holeshot-Device gegeben hat, aber anscheinend war es dann gelöst. headtopics.com

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

SIC-Yamaha: Jarvis bestätigt Morbidelli & QuartararoWas SPEEDWEEK.com-Leser bereits wussten, wurde von Yamaha-Renndirektor Lin Jarvis nun offiziell bestätigt: Im neuen SIC-Petrocas-Yamaha-Team werden 2019 Fabio Quartararo und Franco Morbidelli antreten. Weiterlesen ⮕

Franco Morbidelli (Yamaha/12.): Haifischbecken im Q1Nach dem ersten Trainingstag zum Thailand-GP ging Franco Morbidelli hart mit sich ins Gericht. Er sei nicht aggressiv genug gewesen. Doch er hofft auf seine Chance im Q1, da sich seine Yamaha gut anfühlt. Weiterlesen ⮕

Darum stehen jetzt mehr Hai-Arten auf der Artenschutz-ListeGefährdet statt gefährlich: Haie sind vom Aussterben bedroht, besonders durch Fischfang. Bei der internationalen CITES-Artenschutzkonferenz in Panama konnte jetzt ein großer Erfolg erzielt werden: 60 Haiarten werden erstmals unter Schutz gestellt. Weiterlesen ⮕

Valencia-Test: Maverick Viñales auf der YamahaDer MotoGP-WM-Vierte Maverick Viñales debütiert heute in Valencia als Teamkollege von Valentino Rossi bei Movistar-Yamaha. Weiterlesen ⮕

Braune Schilder auf der Autobahn: Bedeutung, Liste & KarteWer über eine deutsche Autobahn fährt, stößt immer wieder auf braune Schilder am Straßenrand. Was bedeuten diese Schilder und gibt es eine Liste, die alle braunen Schilder beinhaltet? Weiterlesen ⮕

Arnaud Tonus wechselt auf Yamaha in die MXGP-WMArnaud Tonus kehrt nach 2 Jahren USA in die WM zurück und startet in der kommenden Saison auf Yamaha. Möglich wurde der Deal erst durch das Pech eines Russen. Weiterlesen ⮕