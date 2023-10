Monza-Sieg von Pierre Gasly: Argument für Mini-GP

Ganz besondere Umstände haben uns einen spannenden Grand Prix von Monza beschert, in welchem sich Weltmeister Lewis Hamilton von ganz hinten vorkämpfen musste, der Engländer schaffte es immerhin noch auf Rang 7. Ein verrückter Rennverlauf führte dazu, dass kein Fahrer eines Top-Teams auf dem Podest stand und wir mit Pierre Gasly den ersten Sieger aus einem Mittelfeldrennstall erlebt haben seit Kimi Räikkönen und Lotus in Australien 2013.

Für Formel-1-Sportchef Ross Brawn sind die Vorkommnisse von Monza eine Bestätigung dafür, dass er richtig liegt mit seinem Plan. Er wollte schon 2020 Sprintrennen einführen, um die Reihenfolge durcheinander zu wirbeln.

Angedacht war, das klassische Abschlusstraining zu ersetzen, durch ein 30-minütiges Quali-Rennen. Die Startaufstellung dazu würde in umgekehrter Reihenfolge des WM-Stands erfolgen. Das Ergebnis des Mini-GP ergäbe die Aufstellung fürs Hauptrennen. Hintergrund: Selbst Top-Piloten würden es in einer halben Stunde nicht schaffen, von ganz hinten nach ganz vorne zu fahren, sie Lewis Hamilton in Monza 2020. headtopics.com

Mercedes hat diesen Plan mit einem Veto vereitelt. Unter anderem mit dieser Begründung von Teamchef Toto Wolff: «Die Formel 1 sollte unserer Meinung nach eine Leistungsgesellschaft sein. Der beste Fahrer im besten Fahrzeug soll gewinnen. Wir brauchen keine Spielereien, um aufregenden Sport zu bieten.»

Formel-1-Sportchef Ross Brawn in seiner Nachbesprechung des Monza-GP: «Wir glauben, das jüngste Rennen hat gezeigt, wie viel Aufregung ein durchmischtes Feld erzeugen kann. Wenn wir im kommenden Jahr die gleichen Autos haben, sollten die Fans öfter in den Genuss solcher Grands Prix kommen.» headtopics.com

«Monza war einer jener Orte, die wir als Kandidaten in Erwägung gezogen hatten, als es ums Experimentieren mit verschiedenen Formaten ging. Leider konnten wir das nicht umsetzen, aber wir haben die Pläne nicht aufgegeben und werden das mit der FIA und den Teams weiter diskutieren.»

