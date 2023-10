Mona Neubaur diskutiert mit Windprojekt-Gegnern in Ahlen

Das"Pech" der Anwohner am Pferdekamp in Ahlen ist: Ihre Straße zählt zum Außenbereich und genießt damit weniger Schutz, als größere Siedlungen. In gut 500 Metern Entfernung werden zwei je zweihundert Meter hohe Windräder gebaut. Dagegen klagen die Anlieger gerichtlich und haben zudem rund 1.600 Unterschriften gesammelt.Bei regnerisch-grauem Herbstwetter macht sich die eingeladene Umwelt-Ministerin selbst ein Bild in Ahlen.

Große Zugeständnisse kann und will Mona Neubaur an diesem Nachmittag nicht machen. Die Ministerin kündigt aber an, sich bei Ahlens Bürgermeister zu erkundigen, warum die Windräder genau hier geplant wurden."Bernd Schöler und seine Mitstreiter sind über den persönlichen Austausch mit der NRW-Umweltministerin froh, hatten aber gehofft, mehr erreichen zu können. Sie setzen nun auf das Oberverwaltungsgericht in Münster.

