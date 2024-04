Mögliche Tornados im nördlichen Franken

Grauer Himmel, Regen und Gewitter: Bis zum Wochenende wird es im Land noch etwas trüb. Am Samstag erwartet der Wetterdienst dann Sommerwetter mit mehr als 25 Grad. Lesen Sie alles Wichtige im Wetter-Ticker.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in der Wetterprognose für Donnerstagabend auf mögliche kurzlebige Tornados im nördlichen Franken hingewiesen. Aufgrund der Konstellationen von Wolken und Wind seien Tornados nicht auszuschließen, sagte ein Meteorologe.

Die Warnung lasse sich demnach örtlich nicht weiter eingrenzen. In Deutschland bewege sich die Zerstörungskraft von Tornados nach Angaben des DWD-Meteorologen zwischen den Stufen F0 (leicht) und F2 (bedeutend) der Fujita-Skala. Die möglicherweise in Franken aufkommenden Tornados seien am unteren Ende der Skala anzusiedeln, hieß es weiter. Beobachtete Schäden leichter Tornados seien beispielsweise umgestürzte Bäume oder abgedeckte Däche

Tornados Wetter Franken Warnung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Verlassen Mats Hummels und Marco Reus Borussia Dortmund?BVB-Boss Hans-Joachim Watzke spricht über die mögliche Zukunft der prägenden Figuren der vergangenen Jahre.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern vor der Auslosung des Champions-League Viertelfinales: Termin, mögliche Gegner, AblaufNoch in dieser Woche wird das Champions-League-Viertelfinale ausgelost. Dabei steht jetzt schon fest: Mit einem leichten Gegner bekommt es der FC Bayern definitiv nicht zu tun.

Herkunft: BR24Sport - 🏆 39. / 63 Weiterlesen »

Mögliche Rafah-Offensive: Blinken verlangt von Netanyahu Plan zum Schutz der ZivilbevölkerungIsraels Ministerpräsident hat einen Militäreinsatz in Rafah gebilligt – US-Außenminister Blinken hat aber noch Einwände. Für seine Wutrede gegen Netanyahu erhält Senator Schumer unterdessen Rückendeckung von Joe Biden.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Unbefristeter Streik in NRW bei Bussen und Bahnen: Der mögliche StartterminDieses Video behandelt die faszinierende Geschichte der Streikbewegungen im Verlauf der Arbeitswelt. Von den frühen Anfängen der Arbeiterproteste bis zu den modernen Methoden des Arbeitskampfes wird ein umfassender Überblick geboten. Wir tauchen ein in die Entwicklungen und Auswirkungen von Streiks auf die Arbeitsgesellschaft.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »