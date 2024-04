Modeschöpfer Roberto Cavalli in Florenz beerdigt

Der verstorbene Modeschöpfer Roberto Cavalli ist am Montag beerdigt worden. Familie , Freunde und Promis nahmen in Florenz Abschied. ist am 12. April in seiner Heimat Florenz gestorben. Nun wurde der Designer , der insbesondere für seine Tierfell-Kreationen bekannt war, am 15. April auch dort beerdigt.italienische Tageszeitung "La Repubblica"

berichtet. Die Zeremonie wurde demnach von Pater Bernardo Gianni geleitet, der Cavalli persönlich gekannt habe und auch durch die Hochzeit einer der Töchter des Designers geführt habe. Der Modeschöpfer war mehrfach verheiratet und hatte sechs Kinder. Zuletzt war er mit dem schwedischen Model Sandra Nilsson, 38, zusammen, das ihm noch 2023 einen gemeinsamen Sohn geschenkt hatte.

Italienische Medien hatten am vergangenen Freitag berichtet, dass der in Florenz geborene Mode-Star nach langer Krankheit verstorben war. Das nach ihm benannte Modehaus hatte die Nachricht . In großer Trauer nehme man Abschied von Firmengründer Cavalli, der es aus einfachen Verhältnissen zu einem international anerkannten Namen gebracht habe.

Roberto Cavalli Designer Florenz Beerdigung Familie Freunde Promis Tierfell-Kreationen

