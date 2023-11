Modern Warfare 3 Solo-Kampagne: Enttäuschend im Vergleich zum Vorgänger

Mit bekanntem Bösewicht und offeneren Missionen will uns Sledgehammer Games den Solo-Modus von MW3 schmackhaft machen. Geschmeckt hat uns in der Kampagne aber fast nichts. Im Gegenteil.hat alles, was das Shooter-Herz begehrt. Eine zwar kurze, aber knackige Story, einen wirklich verachtenswerten Bösewicht, toll inszenierte Missionen an abwechslungsreichen Schauplätzen überall auf der Welt, viel Bombast und einige erinnerungswürdige Momente

. Kurzum: Ein spielbarer Action-Film, den man nicht verpassen sollte. Moment mal. Wie passt das denn jetzt mit der Überschrift und dem Intro dieses Artikels zusammen? Naja, wir haben euch nicht angelogen, all das hat die MW3-Kampagne tatsächlich. Allerdings meinen wir die des ersten MW3 von Infinity Ward aus dem Jahr 2011. Und das würde sich vermutlich für seinen Namensvetter schämen, der im Jahr 2023 im Solo-Modus von all dem genannten quasi rein gar nichts liefert – und uns deshalb ziemlich emotionslos zurücklässt. In diesem Test findet ihr aktuell ausschließlich eine Einordnung und Einschätzung der Solo-Kampagne von Modern Warfare 3. Sobald wir den Multiplayer und den Zombies-Modus ausreichend und unter Live-Bedingungen ausprobiert haben, werden wir diesen Test um die entsprechenden Elemente erweitern und eine finale Wertung vergeben. ist CoD-typisch recht schnell zusammengefass

:

