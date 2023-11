Am 1. Februar 2023 fiel der Startschuss für das Modellprojekt „Meine Station“ am Klinikum Aschaffenburg. Das Ziel: eine allgemeinchirurgische Station aufbauen, die selbstbestimmt arbeitet, sich selbst organisiert und für das eigene Tun dann aber auch im Wesentlichen selbst verantwortlich ist. Die Idee dazu hatte Friedrich Hubertus Schmitz-Winnenthal, Chefarzt der Chirurgischen Klinik I am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau.

Professor Schmitz-Winnenthal, die Prozesse, die auf „Meine Station“ ablaufen, sind sehr zeitintensiv. Es gibt immer wieder Online-Konferenzen, Workshops und unzählige zusätzliche Besprechungen. Ist das zu stemmen und haben sie diesen Zeitaufwand unterschätzt? Mir war schon klar, dass das wirklich eine große Veränderung ist und dass wir dafür unsere ganze Energie aufbringen müssen. Ich hatte jedoch keinerlei Vorstellung davon, wie zeitaufwändig das tatsächlich werden sollte. Doch wir hatten keine Alternative, weil das System, wie es heute in Krankenhäusern gelebt wird, absolut perspektivlos is





