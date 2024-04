Mode ist Familiensache: Anna Wintour und Bee Shaffer bei der Premiere am Broadway

Mode ist Familiensache: Bei der Premiere am Broadway überzeugten Anna Wintour und Bee Shaffer mit einem eleganten Mutter-Tochter-Auftritt .

im Beisein ihrer Tochter Bee Shaffer . Beide bezauberten durch ihren schicken und mühelos elegant wirkenden Look, während sie Arm in Arm für die Fotografen im Longacre Theatre in New York posierten.Wintour, die legendäre Chefredakteurin des renommierten Modemagazins, zog mit einem sommerlichen Look die Blicke auf sich. Sie trug ein Hemdblusenkleid mit floralem Muster in Midi-Länge. Dazu trug sie ihre obligatorische Sonnenbrille sowie eine klobige Halskette.

Mode Premiere Broadway Mutter-Tochter-Auftritt Anna Wintour Bee Shaffer

Seltener gemeinsamer AuftrittEin seltenes Mutter-Tochter-Duo auf dem roten Teppich: Bei der Premiere des Broadway-Musicals 'Lempicka' zeigte sich 'Vogue'-Chefredakteurin Anna Wintour (74) im Beisein ihrer Tochter Bee Shaffer (36). Beide bezauberten durch ihren schicken und mühelos elegant wirkenden Look, während sie Arm in Arm für die Fotografen im Longacre Theatre in New York posierten.

