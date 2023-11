Mobility elektrisiert Genf: Der Bahnhof Cornavin erhält 26 Ladestationen für geteilte Mobilität

Das Parkhaus des Bahnhofs Cornavin ist zum grössten elektrischen Mobility-Standort der Schweiz ausgebaut worden. Durch die Installation von 26 Ladestationen hat sich der strategisch wichtige Genfer Standort radikal verändert. Ab sofort stehen den Carsharing-Nutzenden 22 Elektrofahrzeuge verschiedener Kategorien - von Budget bis Emotion - zur Verfügung. Die vier verbleibenden Verbrenner-Autos werden auch baldmöglichst ersetzt.

Die"Fondation des Parkings" leistet einen wichtigen Beitrag zur Carsharing-Elektrifizierung in Genf. Sie verfügt nun über Ladestationen in ihren Parkhäusern Chêne-Bourg, Gazométres, Bahnhof Cornavin und demnächst auch an den Standorten Uni-mail, Octroi und Lombard. Die Initiative des Unternehmens für den Bau und Ausbau des Ladestationen-Netzes ist ein wichtiger Schritt hin zur Verbesserung der CO2-Bilanz der städtischen Mobilität.

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010161/100912995

