Mobbing führt zu tödlichen Schüssen an finnischer Schule

Finnland trägt Trauer. Nur einen Tag nach den tödlichen Schüssen eines Zwölfjährigen auf einen Gleichaltrigen ist das Motiv der Bluttat klar: Mobbing! Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach war der Schütze zu Beginn des Jahres auf die Viertola-Schule in Vantaa am Stadtrand von Helsinki gewechselt. „Der Verdächtige hat während der Vernehmungen angegeben, dass er Opfer von Mobbing geworden sei.

Diese Angaben wurden auch im Rahmen der vorläufigen Ermittlungen der Polizei bestätigt“, heißt es in einem Pressestatement.Die Beamten veröffentlichten die neuen Informationen nur wenige Stunden, nachdem mehrere Menschen sich an der Schule versammelt hatten, um Kerzen anzuzünden. Die finnische Regierung hatte für den Mittwoch landesweite Staatstrauer angeordnet, Flaggen an öffentlichen Einrichtungen wurden auf halbmast gesetzt. Ministerpräsident Petteri Orpo schrieb bei X/Twitter, er sei „zutiefst schockiert“.Am Dienstag ging um

