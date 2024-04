Mitangeklagter äußert sich zu Vorwürfen gegen 'Reichsbürger'-Gruppe

Wenige Wochen vor dem Frankfurter Terrorprozess gegen die mutmaßliche «Reichsbürger»-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß hat sich einer der Mitangeklagten im «Stern» erstmals öffentlich zu einigen Vorwürfen geäußert. Dabei bestätigte der frühere Bundeswehrsoldat Maximilian E. nach Angaben des Magazins über seine Anwältin eine «allgemeine Erkundung» im Berliner Reichstagsgebäude. Ein «Sturm auf den Reichstag» sei aber nicht geplant gewesen.

Die schriftlichen Antworten von Anwältin Ilka Lang-Seifert an den «Stern» liegen der dpa im Wortlaut vor. Nach Angaben des Magazins versah die Juristin sie mit dem Hinweis: «Die Antworten sind von meinem Mandanten autorisiert und stellen vollständig seine Sicht der Dinge dar.» Maximilian E. ist einer von neun Angeklagten, die ab 21. Mai in Frankfurt am Main vor dem Oberlandesgericht stehen solle

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prozess-Start gegen mutmaßliche Reichsbürger der Reuß-GruppeFrankfurt - Sie wollten die staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam beseitigen, so sieht es die Bundesanwaltschaft. In Frankfurt soll gegen die mutmaßlichen Rädelsführer der Reuß-Gruppe der Prozess starten.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Prozess-Start gegen mutmaßliche Reichsbürger der Reuß-GruppeSie wollten die staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam beseitigen, so sieht es die Bundesanwaltschaft. In Frankfurt soll gegen die mutmaßlichen ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Prozess-Start gegen mutmaßliche Reichsbürger der Reuß-GruppeSie wollten die staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam beseitigen, so sieht es die Bundesanwaltschaft. In Frankfurt soll gegen die mutmaßlichen Rädelsführer der Reuß-Gruppe der Prozess starten.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Prozess-Start gegen mutmaßliche Reichsbürger der Reuß-GruppeSoll bald vor Gericht erscheinen: Die «Reichsbürger»-Gruppe um Prinz Reuß.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Prozess-Start gegen mutmaßliche Reichsbürger der Reuß-GruppeSie wollten die staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam beseitigen, so sieht es die Bundesanwaltschaft. In Frankfurt soll gegen die mutmaßlichen Rädelsführer der Reuß-Gruppe der Prozess starten.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Prozess gegen mutmaßliche Reichsbürger der Reuß-Gruppe startetSie wollten die Demokratie offenbar mit Gewalt beseitigen: ein Netzwerk an mutmaßlichen Reichsbürgern rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Im Mai beginnt nun der Prozess gegen die Beschuldigten – in Frankfurt, München und Stuttgart.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »